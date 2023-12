CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag im Minus

CANCOM SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 26,94 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 26,94 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 26,88 EUR. Bei 27,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.068 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 35,10 EUR. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 23,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,08 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 33,40 EUR.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 329,55 EUR, gegenüber 329,55 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

