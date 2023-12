CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 09:05 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 27,28 EUR zu. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 27,38 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 461 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,67 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 22,07 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,40 EUR an.

Am 10.11.2022 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ein EPS von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 329,55 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 329,55 EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Mittag im Aufwind

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich in Rot

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone