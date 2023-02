CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagvormittag tiefer

Die CANCOM SE-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 32,50 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 32,50 EUR. Mit einem Wert von 32,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 361 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.03.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 44,08 Prozent niedriger. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,04 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 42,80 EUR.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 30.03.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 28.03.2024.

