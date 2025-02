CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag billiger

So entwickelt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von CANCOM SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 24,70 EUR ab.

Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:38 Uhr um 1,7 Prozent auf 24,70 EUR ab. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,54 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,94 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.869 CANCOM SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 34,00 EUR. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 27,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,22 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,09 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,06 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,00 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 422,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 415,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte CANCOM SE am 27.03.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

