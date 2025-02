CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zieht am Donnerstagvormittag an

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 25,34 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 25,34 EUR zu. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,48 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,94 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.313 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,00 EUR) erklomm das Papier am 06.07.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Bei einem Wert von 21,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 16,26 Prozent sinken.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,00 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Am 12.11.2024 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ein EPS von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 415,83 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 422,60 Mio. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

