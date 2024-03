CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE büßt am Mittwochnachmittag ein

Kursverlauf

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 26,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die CANCOM SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 26,40 EUR abwärts. Die CANCOM SE-Aktie sank bis auf 26,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,70 EUR. Bisher wurden heute 28.939 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.03.2023 auf bis zu 34,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,79 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,956 EUR belaufen. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 33,80 EUR.

Am 10.11.2022 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 329,55 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 329,55 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht. CANCOM SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX sackt zum Handelsende ab

TecDAX aktuell: TecDAX am Nachmittag im Minus

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor einem Jahr eingebracht