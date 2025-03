CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 25,78 EUR abwärts.

Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 25,78 EUR abwärts. Die CANCOM SE-Aktie sank bis auf 25,34 EUR. Bei 25,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 14.676 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 34,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 31,89 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 21,22 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,69 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,00 EUR.

CANCOM SE gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 422,60 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,83 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte CANCOM SE am 31.03.2025 vorlegen. Am 31.03.2026 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

