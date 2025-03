CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 25,58 EUR ab.

Die CANCOM SE-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 25,58 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,34 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 30.180 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 34,00 EUR. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 24,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 12.11.2024 Kursverluste bis auf 21,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 12.11.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 422,60 Mio. EUR – ein Plus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 415,83 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 31.03.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 31.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein CANCOM SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX nachmittags