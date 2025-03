CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verliert am Donnerstagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 25,54 EUR ab.

Die CANCOM SE-Aktie musste um 09:02 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 25,54 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,54 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 853 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 34,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,22 EUR. Dieser Wert wurde am 12.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 16,91 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je CANCOM SE-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,28 EUR. Im letzten Jahr hatte CANCOM SE einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 422,60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 415,83 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.03.2025 terminiert. Am 31.03.2026 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

