CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE macht am Mittag Boden gut

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 29,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 29,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.916 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 31,04 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 28,18 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 34,64 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 28.03.2024. CANCOM SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 459,87 Mio. EUR – ein Plus von 44,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 317,68 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2024 terminiert. CANCOM SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

