CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 29,34 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 29,34 EUR. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 29,90 EUR zu. Bei 28,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.958 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,04 EUR an. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 5,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 21,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 38,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 EUR. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 35,24 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 28.03.2024. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte CANCOM SE einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 459,87 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 317,68 Mio. EUR umsetzen können.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 20.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,42 EUR fest.

