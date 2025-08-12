DAX24.218 +0,8%ESt505.379 +0,8%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1729 +0,5%Öl65,96 -0,2%Gold3.363 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Asiens Börsen schließen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Kursrally nach AAMG-Offerte: Lilium-Aktie schießt in die Höhe Kursrally nach AAMG-Offerte: Lilium-Aktie schießt in die Höhe
RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Auch Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktie fester RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Auch Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktie fester
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Kurs der CANCOM SE

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zieht am Vormittag an

13.08.25 09:24 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zieht am Vormittag an

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 22,55 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
22,05 EUR -1,05 EUR -4,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,7 Prozent auf 22,55 EUR. Bei 22,60 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.752 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 31,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 40,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 13.05.2025. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,29 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,82 Prozent zurück. Hier wurden 410,55 Mio. EUR gegenüber 440,60 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 18.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von CANCOM SE.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2025 1,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

CANCOM-Aktie in Rot: CANCOM macht Verlust

Ausblick: CANCOM stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Cancom SE

Nachrichten zu CANCOM SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
11:21CANCOM SE KaufenDZ BANK
10:46CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:21CANCOM SE KaufenDZ BANK
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
27.06.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.05.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
14.05.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:46CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
26.05.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen