CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zieht am Vormittag an
Die Aktie von CANCOM SE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 22,55 EUR nach oben.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,7 Prozent auf 22,55 EUR. Bei 22,60 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.752 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.
Am 05.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 31,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 40,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,80 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 13.05.2025. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,29 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,82 Prozent zurück. Hier wurden 410,55 Mio. EUR gegenüber 440,60 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 18.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von CANCOM SE.
Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2025 1,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie
CANCOM-Aktie in Rot: CANCOM macht Verlust
Ausblick: CANCOM stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet
Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Cancom SE
Nachrichten zu CANCOM SE
Analysen zu CANCOM SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:21
|CANCOM SE Kaufen
|DZ BANK
|10:46
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|01.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|01.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:21
|CANCOM SE Kaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|27.06.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.2025
|CANCOM SE Kaufen
|DZ BANK
|14.05.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:46
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|01.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|01.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|26.05.2025
|CANCOM SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2023
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|11.08.2023
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|12.05.2023
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|11.11.2022
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.2022
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen