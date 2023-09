CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Mittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 26,04 EUR.

Um 11:41 Uhr stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 26,04 EUR. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,20 EUR an. Mit einem Wert von 26,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 12.884 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 35,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 23,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,30 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

