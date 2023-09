CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zieht am Mittwochvormittag an

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 26,04 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 26,04 EUR. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,18 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.400 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,10 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 34,79 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,04 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,30 EUR aus.

CANCOM SE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte CANCOM SE am 09.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

