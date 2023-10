CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag ohne große Veränderung

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Im XETRA-Handel kam die CANCOM SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 25,96 EUR.

Mit einem Wert von 25,96 EUR bewegte sich die CANCOM SE-Aktie um 15:50 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,12 EUR an. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,72 EUR. Mit einem Wert von 25,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 32.228 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Gewinne von 35,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,08 EUR am 21.08.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 11,09 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 33,70 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte CANCOM SE am 09.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von CANCOM SE.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittwochnachmittag Verluste

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes CANCOM SE-Investment eingefahren