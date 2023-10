CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagvormittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 26,02 EUR zu.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 26,02 EUR. Die CANCOM SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,12 EUR aus. Bei 25,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 755 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 34,90 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 21.08.2023 auf bis zu 23,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,70 EUR.

Am 10.11.2022 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

