CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zieht am Montagmittag an

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 25,30 EUR zu.

Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:44 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 25,30 EUR. Bei 25,60 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.738 CANCOM SE-Aktien.

Bei 31,65 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.08.2025 auf bis zu 20,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 24,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Am 12.08.2025 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,20 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 394,74 Mio. EUR umgesetzt.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,906 EUR je Aktie belaufen.

