CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag freundlich

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 24,70 EUR.

Um 15:43 Uhr stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 24,70 EUR. Bei 26,25 EUR erreichte die CANCOM SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96.588 CANCOM SE-Aktien.

Am 05.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,14 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 01.08.2025 auf bis zu 20,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 29,20 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 12.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,28 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 393,24 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 422,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte CANCOM SE am 12.02.2026 präsentieren. CANCOM SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,913 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

