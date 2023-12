CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag mit stabiler Tendenz

CANCOM SE im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 27,08 EUR bewegte sich die CANCOM SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:30 Uhr bei 27,08 EUR. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,18 EUR. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 26,92 EUR ein. Bei 26,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 6.225 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 35,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 21,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,40 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 10.11.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 329,55 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 329,55 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2024 erfolgen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX am Dienstagmittag in der Gewinnzone

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Mittag im Aufwind

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich in Rot