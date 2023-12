CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der CANCOM SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,12 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie zeigte sich um 09:02 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 27,12 EUR an der Tafel. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,12 EUR an. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,92 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,92 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 447 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 21,26 EUR. Mit Abgaben von 21,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,40 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Am 10.11.2022 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 329,55 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 329,55 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte CANCOM SE am 28.03.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX am Dienstagmittag in der Gewinnzone

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Mittag im Aufwind

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich in Rot