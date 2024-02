CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE springt am Mittwochnachmittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,6 Prozent auf 30,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere um 15:52 Uhr 5,6 Prozent. Bei 30,08 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 74.415 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,00 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,956 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,60 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

CANCOM SE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 329,55 EUR im Vergleich zu 329,55 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

