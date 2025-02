CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE macht am Freitagvormittag Boden gut

Notierung im Blick

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,80 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 24,80 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die CANCOM SE-Aktie bei 24,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,64 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 216 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2024 auf bis zu 34,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 12.11.2024 auf bis zu 21,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,00 EUR aus.

Am 12.11.2024 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 422,60 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 415,83 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

