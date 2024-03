CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE reagiert am Vormittag positiv

CANCOM SE im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 26,38 EUR nach oben.

Das Papier von CANCOM SE konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 26,38 EUR. Bei 26,38 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,18 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 280 Stück gehandelt.

Am 17.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 34,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,89 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 24,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,956 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,80 EUR an.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 329,55 EUR, gegenüber 329,55 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte CANCOM SE am 28.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

