CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag im Plus

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 24,45 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 24,45 EUR. Kurzfristig markierte die CANCOM SE-Aktie bei 24,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 53.993 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2024 auf bis zu 34,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 39,06 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 21,22 EUR fiel das Papier am 12.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,25 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 31.03.2025. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 459,87 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 479,68 Mio. EUR ausgewiesen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 13.05.2025 gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 07.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,31 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

