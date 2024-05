CANCOM SE Aktie News: Anleger decken sich am Mittag mit CANCOM SE ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,6 Prozent auf 31,18 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,6 Prozent auf 31,18 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 31,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,58 EUR. Bisher wurden heute 52.717 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 31,76 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,86 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 31,82 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 35,24 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 28.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 459,87 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 317,68 Mio. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 20.05.2025 dürfte CANCOM SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Ausblick: CANCOM SE präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Börse Frankfurt: TecDAX gibt letztendlich nach

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich nachmittags schwächer