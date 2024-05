CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagnachmittag mit sattem Kursplus

CANCOM SE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 6,2 Prozent.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,2 Prozent auf 31,36 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 31,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 72.962 CANCOM SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 31,76 EUR. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 1,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 32,21 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 35,84 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 28.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 459,87 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 317,68 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. CANCOM SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

