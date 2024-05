CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagvormittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Zuletzt sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 30,38 EUR zu.

Die CANCOM SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 30,38 EUR. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 30,46 EUR zu. Bei 29,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.573 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 31,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 2,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,26 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 30,02 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,24 EUR.

Am 28.03.2024 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,28 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 459,87 Mio. EUR im Vergleich zu 317,68 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,42 EUR je Aktie aus.

