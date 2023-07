CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE schiebt sich am Freitagmittag vor

CANCOM SE im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 26,50 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:37 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 26,50 EUR. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.750 CANCOM SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,00 EUR) erklomm das Papier am 12.08.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 26,39 Prozent niedriger. Bei 23,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 13,06 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,40 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 10.08.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 14.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von CANCOM SE.

