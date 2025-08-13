CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Mittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 22,25 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 22,25 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 22,10 EUR. Bei 22,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 15.643 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,25 Prozent hinzugewinnen. Am 01.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 8,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,40 EUR aus.
Am 13.05.2025 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,01 Prozent auf 410,55 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 394,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 18.08.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,03 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:16
|CANCOM SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|CANCOM SE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|01.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|01.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|CANCOM SE Kaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|27.06.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.2025
|CANCOM SE Kaufen
|DZ BANK
|14.05.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:16
|CANCOM SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|01.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|01.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2023
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|11.08.2023
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|12.05.2023
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|11.11.2022
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.2022
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
