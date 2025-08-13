CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag freundlich
Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 22,90 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:47 Uhr 2,0 Prozent auf 22,90 EUR. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 22,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 22,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30.818 CANCOM SE-Aktien.
Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,40 EUR.
Am 13.05.2025 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,20 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz wurden 410,55 Mio. EUR gegenüber 394,74 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,03 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.
