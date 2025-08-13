CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Vormittag ins Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 22,30 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 22,30 EUR abwärts. Die CANCOM SE-Aktie sank bis auf 22,20 EUR. Bei 22,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.135 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2025 auf bis zu 31,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,93 Prozent hinzugewinnen. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 9,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,80 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Am 13.05.2025 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,20 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz wurden 410,55 Mio. EUR gegenüber 394,74 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.08.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2025 1,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

CANCOM-Aktie in Rot: CANCOM macht Verlust

Ausblick: CANCOM stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor