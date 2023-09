CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Nachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,96 EUR ab.

Das Papier von CANCOM SE befand sich um 15:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 25,96 EUR ab. Bei 25,92 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 34.366 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 35,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 35,21 Prozent zulegen. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 23,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,30 EUR.

CANCOM SE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in CANCOM SE eingefahren

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CANCOM SE verloren

Wie Experten die CANCOM SE-Aktie im August einstuften