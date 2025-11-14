CANCOM SE Aktie News: Bullen treiben CANCOM SE am Freitagmittag an

So bewegt sich CANCOM SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,0 Prozent auf 26,20 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 5,0 Prozent auf 26,20 EUR. Bei 26,60 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 92.932 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 20,80 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,80 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

CANCOM SE ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE ebenfalls 0,28 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 393,24 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 422,60 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte CANCOM SE am 12.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 30.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,914 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

