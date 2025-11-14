CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 25,75 EUR.

Die Aktie legte um 15:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 25,75 EUR zu. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 26,60 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 126.391 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,91 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 26,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,80 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,95 Prozent auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 422,60 Mio. EUR umgesetzt.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 30.03.2027 dürfte CANCOM SE die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 0,914 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

