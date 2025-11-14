DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.043 +0,8%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1619 -0,2%Öl64,48 +2,2%Gold4.106 -1,6%
Fokus auf Aktienkurs

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE schiebt sich am Freitagnachmittag vor

14.11.25 16:08 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 25,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
24,45 EUR 0,65 EUR 2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 25,75 EUR zu. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 26,60 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 126.391 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,91 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 26,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,80 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,95 Prozent auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 422,60 Mio. EUR umgesetzt.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 30.03.2027 dürfte CANCOM SE die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 0,914 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

CANCOM-Aktie mit Kurssprung: Gewinnrückgang weniger schlimm als erwartet

Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CANCOM SE von vor einem Jahr abgeworfen

Bildquellen: Cancom SE

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
13:06CANCOM SE KaufenDZ BANK
11:31CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
08:16CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13:06CANCOM SE KaufenDZ BANK
11:31CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:16CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen