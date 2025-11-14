CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Vormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 25,85 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 3,6 Prozent auf 25,85 EUR. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,80 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.470 Stück gehandelt.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 31,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,000 EUR aus. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 29,40 EUR.

Am 12.08.2025 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 393,24 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 422,60 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. CANCOM SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.03.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,914 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

CANCOM-Aktie mit Kurssprung: Gewinnrückgang weniger schlimm als erwartet

Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CANCOM SE von vor einem Jahr abgeworfen