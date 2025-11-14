DAX23.829 -0,9%Est505.687 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.366 -2,8%Euro1,1623 -0,1%Öl63,95 +1,3%Gold4.170 ±-0,0%
Fokus auf Aktienkurs

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Vormittag freundlich

14.11.25 09:22 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Vormittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 25,85 EUR.

Aktien

CANCOM SE
Aktien
CANCOM SE
24,45 EUR 0,65 EUR 2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 3,6 Prozent auf 25,85 EUR. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,80 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.470 Stück gehandelt.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 31,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,000 EUR aus. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 29,40 EUR.

Am 12.08.2025 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 393,24 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 422,60 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. CANCOM SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.03.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,914 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

CANCOM-Aktie mit Kurssprung: Gewinnrückgang weniger schlimm als erwartet

Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CANCOM SE von vor einem Jahr abgeworfen

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
08:16CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.11.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:16CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

