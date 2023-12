CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

So bewegt sich CANCOM SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Zuletzt konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 28,16 EUR.

Das Papier von CANCOM SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 28,16 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,16 EUR zu. Bei 27,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.299 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Bei 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 24,50 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,40 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 10.11.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 329,55 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 329,55 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

