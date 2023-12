CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagnachmittag gefragt

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,5 Prozent auf 28,48 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,5 Prozent auf 28,48 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 28,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 27,72 EUR. Bisher wurden heute 55.009 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 35,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 23,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,35 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,40 EUR aus.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 329,55 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 28.03.2024 gerechnet.

