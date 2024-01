CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

CANCOM SE im Blick

Die Aktie von CANCOM SE zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Bei der CANCOM SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 28,22 EUR.

Im XETRA-Handel kam die CANCOM SE-Aktie um 09:03 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 28,22 EUR. Kurzfristig markierte die CANCOM SE-Aktie bei 28,22 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,10 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 727 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 35,10 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,38 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Abschläge von 24,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,60 EUR.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 329,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 329,55 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte CANCOM SE am 28.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von CANCOM SE.

