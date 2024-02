CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zieht am Donnerstagnachmittag an

So entwickelt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 30,00 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere um 15:43 Uhr 0,1 Prozent. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,60 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,18 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 45.584 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 41,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,956 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 33,60 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR gegenüber 0,27 EUR im Vorjahresquartal. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 329,55 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

