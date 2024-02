CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 30,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:03 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 30,40 EUR zu. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,58 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.368 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 15,46 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 21,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 30,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,956 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 33,60 EUR.

CANCOM SE veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,27 EUR gegenüber 0,27 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 329,55 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 329,55 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte CANCOM SE am 28.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je CANCOM SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Zuschlägen

SDAX-Handel aktuell: SDAX stärker