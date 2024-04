CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag im Plus

So entwickelt sich CANCOM SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 30,16 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 30,16 EUR. Kurzfristig markierte die CANCOM SE-Aktie bei 30,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,80 EUR. Bisher wurden heute 9.069 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,16 EUR erreichte der Titel am 10.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 9,95 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 29,51 Prozent sinken.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 EUR je CANCOM SE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,64 EUR.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 329,55 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 329,55 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

