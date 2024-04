CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagnachmittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 30,74 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 30,74 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die CANCOM SE-Aktie bei 30,94 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,80 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 48.726 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.05.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 7,87 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 30,84 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 34,64 EUR.

Am 10.11.2022 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 329,55 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 20.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

