CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge

Heute im Fokus

Chinas Zentralbank hält wichtigen Referenzzins stabil. Sabitzer-Doppelpack führt BVB zum Sieg in Gladbach. Salesforce will angeblich Informatica übernehmen. CVC Capital Partner-Aktie vor IPO? Milliardenbewertung angepeilt. VW-Tochter AUDI will wohl in Heilbronn Batterien bauen. Netflix erhöht die Preise in Deutschland.