CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 25,45 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 25,45 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 25,45 EUR. Mit einem Wert von 24,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 140.648 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,00 EUR erreichte der Titel am 06.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 33,60 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 21,22 EUR. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 19,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,25 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 31.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 479,68 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 459,87 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 präsentieren. Am 07.05.2026 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,31 EUR im Jahr 2025 aus.

