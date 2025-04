CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

So entwickelt sich CANCOM SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 24,85 EUR zu.

Das Papier von CANCOM SE legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 24,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 24,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 503 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei 34,00 EUR markierte der Titel am 06.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,82 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 21,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 14,61 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je CANCOM SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 31.03.2025. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 479,68 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 459,87 Mio. EUR umgesetzt.

Am 13.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 07.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,31 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

