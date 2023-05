CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagnachmittag im Minus

Werbung

Heute im Fokus

PrimeStone will zwei eigene Kandidaten in Brenntag-Aufsichtsrat bringen. New Yorker-Konjunkturindex fällt stärker als erwartet. Porsche Holding bestätigt Ausblick. Nagel sieht nur begrenzten Einfluss der EZB-Geldpolitik auf Inflationsentwicklung. Heidelberg Materials will französisches Zementwerk klimafreundlicher machen. Konjunkturflaute beschert Hamburger Hafen hohen Gewinnrückgang.