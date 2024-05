CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag gefragt

So entwickelt sich CANCOM SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 32,52 EUR.

Um 11:41 Uhr konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 32,52 EUR. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,84 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 49.270 CANCOM SE-Aktien.

Am 15.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,84 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 0,98 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 52,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,06 EUR je CANCOM SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,84 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 28.03.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ein EPS von 0,28 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 459,87 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CANCOM SE einen Umsatz von 317,68 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte CANCOM SE am 13.08.2024 vorlegen. CANCOM SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

