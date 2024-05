CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 31,80 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 31,80 EUR. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 32,84 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,68 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 88.108 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,84 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR ab. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 49,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,06 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 35,84 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 28.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 44,76 Prozent auf 459,87 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 317,68 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte CANCOM SE am 13.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von CANCOM SE.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich im Plus

SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht am Nachmittag Gewinne