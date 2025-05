CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 28,55 EUR.

Das Papier von CANCOM SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 28,55 EUR. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,10 EUR. Bisher wurden heute 38.054 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Am 06.07.2024 markierte das Papier bei 34,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Am 12.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 25,67 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,00 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 31.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 479,68 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 440,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte CANCOM SE am 12.08.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.08.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,28 EUR je Aktie belaufen.

