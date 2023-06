CANCOM SE Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von CANCOM SE

Aktien in diesem Artikel CANCOM 27,22 EUR

Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 3,3 Prozent auf 27,36 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 27,36 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.188 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 23,04 EUR. Abschläge von 15,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,40 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 14.08.2024 dürfte CANCOM SE die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

